Postup Stockholmu? To by musel Slovácko postihnout totální kolaps, domnívá se Zavadil

Co by se muselo stát, aby se navzdory vysoké porážce 0:3 v prvním zápase v Uherském Hradišti nakonec radoval z postupu po odvetném duelu švédský tým?

Podle mého názoru by musel postihnout fotbalisty Slovácka totální kolaps. AIK by muselo vstřelit hned na začátku rychlý gól, a i potom by muselo všechno hrát ve prospěch stockholmského mužstva.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Zavadil na archivním snímku.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Je to reálný scénář?

Za mě nikoliv, byť ve fotbale se pochopitelně může stát cokoliv. Slovácko má ale silný a zkušený tým s řadou individualit. Jeho jádro hraje už dlouho pospolu. Jsem přesvědčený, že Hradišťští budou na zápas připraveni tak dobře, že si historický postup do základní skupiny Konferenční ligy nenechají ujít.

Co jste říkal vysoké výhře Slovácka v úvodním duelu v Hradišti?

Abych řekl pravdu, hodně mě překvapila. Znám poměry ve švédském fotbale a domníval jsem se, že AIK se svými ekonomickými možnostmi bude mnohem víc konkurenceschopné. Zklamalo mě. Slovácko ovšem prokázalo výtečnou formu. Vypracovalo si takové množství šancí, že mohlo přidat ještě další dva či tři góly. Po celé utkání bylo jednoznačně znát, kdo je na hřišti výrazně lepší.

S čím teď fotbalisté ze švédské metropole podle vás doma na moravský celek vyrukují?

Nezbude jim nic jiného než od začátku utkání vrhnout všechny síly do útoku. Myslím si ale, že by to mohlo Slovácku vyhovovat. V protiútocích je hodně silné, věřím, že se do otevřené obrany prosadí.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Trenér Slovácka Martin Svědík.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Stockholm o víkendu vyhrál ve švédské lize 4:2 v Norrköpingu pod vedením nového trenéra Henoka Goitoma. Může mít změna kouče na odvetné střetnutí nějaký vliv?

Jde o bývalého útočníka AIK. Goitom může pochopitelně dodat mužstvu určitý impuls. Bude to ale mít velice těžké. Troufám si říct, že ani s ním na lavičce Stockholm tříbrankové manko nedožene.

Co říkáte na značný výkonnostní progres Slovácka v uplynulých dvou sezonách?

Je moc dobře, že v Česku je další kvalitní mužstvo. Velikou zásluhu na tom má náročný trenér Svědík s celým realizačním týmem. Mužstvo táhne za jeden provaz. Má obrovskou sílu. Hradišťští to prokázali i o víkendu v lize v Olomouci. Viděl jsem zápas na vlastní oči a obdivoval jsem, jak ve druhé půli dokázali po prostřídání otočit nepříznivé skóre. Jsem přesvědčený, že Slovácko bude v této sezoně ještě lepší než v té předchozí, a silnou trojku rozšíří v naší lize na čtyřku.

Jak se vám jako fotbalistovi, který ukončil profesionální kariéru až ve 44 letech, zamlouvají výkony veterána Milana Petržely, jemuž je o pět roků méně?

Milanovy výkony jsou obdivuhodné. V prvním utkání se Stockholmem byl nejlepší na hřišti, a i v neděli v Olomouci jako střídající hráč hru týmu po pauze výrazně oživil. Je pořád neskutečně rychlý a má fantastický první dotek při převzetí balonu. Prospělo mu, že se s přibývajícím věkem zřejmě zklidnil. Myslím, že bude hrát na vrcholné úrovni ještě hodně dlouho.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Zleva Mikael Lustig z AIK Stockholm a střelec gólu Milan Petržela ze Slovácka.Foto : Dalibor Glück, ČTK

Po víkendovém duelu na Hané přiznal kouč Slovácka Svědík, že neměl útočníka Kozáka na seznamu vyhlédnutých posil, a proto ho dosud opomíjel. Jak pohlížíte na jeho veřejné vyznání?

Ve fotbale občas k takovým situacím dochází. Je správné, že trenér Svědík dokázal říct, jak to bylo, a uznal chybu. Je dobře, že si o tom spolu pohovořili mezi čtyřma očima, a udělali tlustou čáru. Vyšlo jim to oběma skvěle. Pár hodin na to Kozák svým premiérovým gólem v novém působišti zařídil Slovácku v Olomouci tři cenné body. Jemu i kouči se teď bude v klubu o hodně lépe dýchat.

Pokud Hradišťští ve čtvrtek postup skutečně potvrdí, zvládnou na podzim náročný program? Skoro každý týden by hráli ve čtvrtek Konferenční ligu a v neděli domácí nejvyšší soutěž...