LOS ONLINE: Slávisté si pro čtvrtfinále přejí Eindhoven nebo AS Řím. Kdo je naopak straší?

Krátce po 15. hodině se fotbalisté pražské Slavie dozvědí, s kým se utkají v dubnovém čtvrtfinále Konferenční ligy. Ze sedmi soupeřů mohou dostat kohokoli. Jako jediná země má v osmičce dva kluby Nizozemsko. A právě Feyenoord Rotterdam by si trenér Jindřich Trpišovský nepřál, naopak s PSV Eindhoven by byl spokojený. Nebo by rád v Edenu přivítal AS Řím. Los vysílá ČT sport a sledovat ho můžete v online reportáži na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář Lince Alexander Schlager a Yira Sor ze Slavie Praha během utkání osmifinále Konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Dva vytoužené soupeře tedy mají, trenér je s většinou kabiny zajedno. Naopak Feyenoord, který předstihl Slavii již v základní skupině, si nepřejí. V osudí pro los ve švýcarském Nyonu jsou také Leicester, Marseille, norský celek Bodö/Glimt a PAOK Soluň. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek 7. a 14. dubna. Los sledujte zde. Slavia v osmifinále vyřadila LASK Linec po výsledcích 4:1 doma a 3:4 venku. V pohárech se dostala do čtvrtfinále potřetí za poslední čtyři sezony, loni a v roce 2019 došla mezi nejlepších osm v Evropské lize. Obrovsky šťastný reprezentační nováček Ondřej Lingr. Zbavil se i zdravotních problémůVideo : SK Slavia Praha Losuje se také semifinále Konferenční ligy. Konferenční liga Sedm soupeřů pro Slavii? Třeba Mourinhův AS Řím, Lišky či výprava za polární kruh

Reklama