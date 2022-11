Malér, třikrát vyřazení. Český fotbal bude už jen v roli diváka držet pět místenek do Evropy

Mnohem podstatnější je ovšem koeficient celkový. Hraje se o hodně. Česká republika vstupovala do pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen se čtyřmi zástupci. Aktuálně jde o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že tuzemský fotbal vyšle znovu jen čtyři zástupce.

Aktuální 14. místo by tuzemským zástupcům návrat k pěti místenkám v pohárové Evropě v sezoně 2024/25 zaručovalo. Problém je, že český koeficient se už po trojnásobném vyřazení na jaře nezlepší. Naopak Norsku zbývá ještě Bodö/Glimt (KL), Ukrajině Šachtar (EL) a Dnipro (KL), Dánsku pak Midtjylland (EL). Přitom už jen jedna z těchto tří zemí smí Čechy předstihnout, aby se v elitní patnáctce udrželi, což je krajně nejisté.

Jindřich Trpišovský o návštěvě Jaroslava Tvrdíka v kabině. Co řekl týmu?Video : Sport.cz

„Je to jednoznačně nepříjemné. Chtěli jsme ze skupiny vytěžit daleko více bodů a jít do jara i kvůli koeficientu. Pro české týmy není Evropa jednoduchá, není moc týmů, které by se v posledních pěti nebo šesti letech udržely v Evropě i v jarní části. Není jednoduché postupovat ze skupin, z toho se koeficient následně odvíjí," bilancuje Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.