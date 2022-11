Zklamaný Trpišovský: Nejčerstvější rány nejvíce bolí. Jak vyřazení dopadne na kádr Slavie?

Fotogalerie +7

Velké bodové ztráty v domácích zápasech a špatná produktivita. Dva hlavní důvody, které podle kouče připravily sešívané o postup. Navzdory roli jasného favorita obsadili až třetí místo v tabulce. „V kvalifikaci jsme přešli přes dva skvělé soupeře Raków a Panathinaikos Atény, kteří teď dominují ve svých soutěžích. Postup do jara není povinnost, ale s ohledem na to, jakou cestu jsme do skupiny měli a že jsme pak v ní vyhráli jen dva zápasy ze šesti, je to velké zklamání," neskrývá Jindřich Trpišovský.

Cíl jste tentokrát nesplnili. Není alespoň úleva, že bude méně zápasů, ustálí se kádr a vyprázdní se marodka?

Kdepak, chtěli jsme pokračovat. Myslím, že ani v jednom ze zápasů jsme nebyli horším týmem, diktovali jsme tempo hry a byli nebezpečnější, přesto máme jen osm bodů. Byla jen jedna repre pauza, sled zápasů byl obrovský. Asi jediné pozitivum, které jsme ale nechtěli, je, že se na jaře můžeme více soustředit na dvě soutěže. Měli jsme však ambice zase zažít, co minulé ročníky. Limitovala nás zranění, přesto jsme měli postup ve svých rukou. I s tím, jaké hráče jsme ve skupině mohli použít, i s gólovými šancemi a čísly, která jsme v zápasech měli. Měli jsme vytěžit více bodů, úleva to určitě není. Chtěli jsme dojít co nejdál, jenže cesta se nám bohužel uzavřela.

V čem vidíte hlavní příčiny vyřazení? Ukázalo se, že tým je slabší než v minulých sezonách?

Základní klíč by v domácích zápasech, ze tří jsme udělali jen čtyři body, což je rozdíl proti předchozím skupinám. Doma musíte udělat sedm a více bodů plus přivézt něco z venku. Druhá věc je proměňování šancí. Střelecky produktivní z pole a ze hry jsme byli jen v domácím zápase s Ballkani. Naše největší bolest je teď ve finální přihrávce, jakou měli Bah či Stanciu. Takové nám teď chybí. Nenašli jsme střelce s třemi a více góly. Prý jsme měli nejvíce střel ze všech týmů Konferenční ligy, šancí jsme měli strašně moc, proti nám jich bylo minimum - a dostávali jsme z toho góly. To se pak podepíše na psychice týmu. V kvalifikaci jsme vyřadili skvělé týmy, jenže hráči, kteří nám ji odtáhli, jako Ševčík, Schranz nebo Holeš, nám chyběli ve skupině. Máme bohužel úzkou soupisku kvůli odchovancům. Hráči odcházejí, musíme je nahrazovat.

Litujete zpětně něčeho, udělal byste něco jinak? Na soupisce chyběl třeba Jurečka, kterému se v lize daří...

Kluci, kteří Evropu nehrají, nastupují jednou za týden, proto pak nejsou zranění. Ti, kteří jsou teď na marodce, se všichni zranili v evropských zápasech, jak se hrálo v rychlém sledu. Na začátku byli všichni zdraví, vývoj zranění se strašně těžko predikuje. Venca Jurečka byl zraněný z Panathinaikosu, nikdo v tu chvíli nevěděl, na jak dlouho. Sor měl minulou sezonu v Evropě skvělou, proto dostal přednost na soupisce. Netušili jsme, že bude chybět až do půlky skupiny. Například Hromada hraje jednou za týden a v podstatě vždy je k dispozici. Je to přímá úměra, když hrajete tolik, hráči se zraní.

Je vyřazení vaše největší zklamání v dosavadním působení ve Slavii?

Bezprostřední zklamání jsou v tu chvíli největší. Vybavím si však hned třeba také zápas s Plzní a penaltu v 96. minutě, kterou jsme přišli o první místo v tabulce. Vždy je to ale jako v životě, nejčerstvější rány v tu chvíli nejvíce bolí. Navíc byl opět plný stadion a skvělá kulisa, nejvíce mě mrzí nevyhraný zápas tady doma.

Jaký dopad může mít vypadnutí na stav a změny v kádru v zimě?