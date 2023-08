Modlitby v Plzni nepomohly, je tu strašák. Dá se zvládnout, ale musíte akorát umřít, varuje expert

Fotbalisté Plzně dál živí sen o účasti ve skupině Konferenční ligy. Už ve čtvrtek mohou udělat na půdě Tobolu Kostanaj důležitý krok. „Plzeň chce do základní skupiny, musí postoupit. To se nedá svítit,“ vidí v pořadu Přímák jasný cíl Viktorie Robert Neumann, expert Sport.cz. Že by byl postup pro Plzeň povinností si nemyslí kouč František Straka. „Musíš akorát umřít,“ usměje se nejprve. „Je to soupeř, co se dá zvládnout,“ dodává.

Plzeň čeká soupeř z Kazachstánu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Ze soupeře z Kazachstánu nebyli v Plzni nadšení, o tom nepochybujte. Ve hře byla i cesta do Irska, jenže Tobol zvládl penaltový rozstřel a prošel dál. „Všichni v Plzni se modlili a drželi palce Irům,“ připomíná novinář. Kazachstán je nepříjemnou destinací. Plzeň musela cestovat deset hodin, k tomu se musí vyrovnat i se čtyřhodinovým posunem. „Potěš pánbůh,“ uleví si trenér Straka. Jen vedro prý Viktorii zaskočit nemůže, protože pořádná horka panují i v Česku. Přicházejí plzeňské časy Pavla Buchy? Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Na první pohled pro fanouška přijatelný soupeř, jenže pozor. Na cestě pohárovou Evropou dostal ze hry švýcarskou Basilej, což musí být pro český tým pořádným strašákem. „Byl jsem v šoku, určitě to musí Plzeň varovat,“ míní známý kouč. „Vyhrát na půdě takového soupeře, jako je Basilej, to už něco znamená,“ dodává Neumann. Proměna plzeňského Pavla Šulce a jeho hattrick. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Podle Straky bude důležité mentální nastavení hráčů na zápas. „Vzpomínám si, jak jsme také nejezdili rádi hrát do Rumunska či Bulharska. Tady je ale práce pro celý realizační tým, Musí do kluků napumpovat, že si jedou pro výsledek, který je přiblíží postupu. Musí do nich napumpovat sebevědomí, že to pak za týden doma dodělají,“ burcuje Straka. Neumann pak zdůrazňuje, že Plzeň soupeře určitě nepodcení. „To týmu zdůrazňoval hned po posledním ligovém utkání. Podcenění určitě nehrozí,“ věří novinář. Jaká bude realita, bude jasno už ve čtvrtek večer. Konferenční liga Trávník? Horší než v Kosovu nebude. Viktoriáni kvitují déšť i příjemné ochlazení