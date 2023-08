Trávník? Horší než v Kosovu nebude. Viktoriáni kvitují déšť i příjemné ochlazení

Z úmorných českých veder urazili fotbalisté Plzně tisíce kilometrů do možná až nečekaně přívětivého podnebí v Kazachstánu. Po příletu se přivalila na Kostanaj bouře, ve středu večer před oficiálním tréninkem lehce sprchlo. „Mám to rád. Ještě když je zataženo,“ říká kapitán Západočechů Lukáš Hejda před prvním zápasem play off Konferenční ligy proti Tobolu.

Foto: Jiří Lizec Hráči Plzně na tréninku před zápasem s Tobolem Kostanaj.