GLOSA: Olayinka byl symbolem úspěšné éry, jeho odchod zabolí Slavii z více důvodů

Křídelník Peter Olayinka opustí fotbalovou Slavii a přesune se do Crvene zvezdy Bělehrad. Je to jasné, se srbským klubem už podepsal od prvního července smlouvu a s jeho dresem i zapózoval. Nyní se bude jednat o tom, zda do Bělehradu zamíří rovnou v zimě, nebo ještě pomůže partě trenéra Jindřicha Trpišovského v boji o titul. Nigerijský hráč byl jedním ze zářivých symbolů úspěšného období sešívaných, týmu dal hodně, na druhou stranu se nejde úplně zbavit dojmu, že v Edenu z něj mohli vytěžit víc.