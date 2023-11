Nejlepší regenerace? Deset piv, vtipkoval Chorý. Diskuse kolem nominace nevnímá

Co po výhře nad Dinamem a postupu přímo do osmifinále Konferenční ligy prožíváte?

Jsem na tým opravdu hrdý. Je to něco neuvěřitelného. Kdyby nám někdo před začátkem skupiny řekl, že budeme mít po čtyřech zápasech plný počet dvanácti bodů a jisté osmifinále, asi tomu nikdo z nás neuvěří. Bylo to náročné utkání, Dinamo nás zatlačilo hned na začátku, ale dostali jsme se z toho. Zaplaťpánbůh že to tak takhle skončilo. Je to cenné vítězství.

Penaltu jste si vzal stejně jako v Záhřebu. Chtěl jste ji kopnout stejně?

Ne. Když jsem na ni šel, přestal jsem všechno vnímat a jen jsem se soustředil na kop. Věděl jsem, že budu střílet doleva.

Přitom gólman proti vás stál jiný.

Já to ani nevěděl. (úsměv)

Už předtím vám nebyl uznán gól, podle rozhodčího jste fauloval brankáře Danijela Zagorace. Podle vás o faul nešlo?

Asi ne. Klasicky jsem vyskočil, ani ruce jsem tam neměl. Těžko říct, rozhodčí se na to pak ani nepodíval. Vzpomínám si, že podobný gól jsme dali doma. Myslím, že snad proti Liberci. Šel jsem s gólmanem do souboje, trefil jsem břevno a Honza Kopic to dal do prázdné brány. Gól platil po prozkoumání u videa. Bohužel teď to tak nedopadlo. Ale co mělo být, se pak stalo. Jsem rád, že to tak bylo.

Jak moc jste si užil postupové oslavy, kdy kotel vyvolával i vaše jméno?

V kotli bylo neuvěřitelné množství lidí, děkovačka byla obzvlášť hlasitá. Náramně jsem si to užil. Pro tohle fotbalista fotbal hraje. Aby ho vyvolával celý stadion. Užívali jsme si to plnými doušky. Není to ale jen o mně. Musím pochválit celý tým, stejně jako na Slavii jsme si sáhli na dno.

Už v neděli vás čeká v lize Slovácko. Jaká je nejlepší regenerace?

Třeba deset piv. (smích) Ne, dělám si srandu. Důležitý bude spánek, pak lehký trénink a půjdeme na to. Nic jiného se nedá dělat.

Ideálně jste oslavil i pozvánku do reprezentace. Co jste říkal tomu, když jste nominaci dostal?

Vážím si toho, je to pro mě třešnička na dortu. V reprezentaci jsem prošel všemi kategoriemi, v áčku jsem ještě nebyl. Za pozvánku jsem rád. Ale ještě mi to pořádně nedochází. Chtěl jsem se soustředit na Dinamo. To se zvládlo, teď si to mohu užívat, ale už za pár dní nás čeká důležitý zápas se Slováckem, který potřebujeme zvládnout. Musíme se dál soustředit.

Vnímáte diskuse kolem vaší nominace?