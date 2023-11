Koubek vystřihl po postupu do osmifinále piruetu. Přemety už nedělám, mohl bych si ublížit, vtipkoval kouč Plzně

Byly situace, které zkoumal VAR. Zprvu se radoval soupeř, po konečném verdiktu zase my. VAR rozhodl, jak rozhodl, nemýlí se. Oddechli jsme si ale, samozřejmě. Musím také vyzdvihnout tlak, který soupeř v závěru vytvořil. Potvrdilo se, že se Dinamo trápí v koncovce. To bylo naše štěstí.

Můžeme být aktivní, jako v neděli na Slavii, která neměla na to v danou chvíli, jak nás dostat. Dinamo tuto schopnost mělo, zatlačilo nás. Museli jsme jít do zaparkovaného autobusu, jak se říká. Nebyl brutální, ale museli jsme to odbránit.