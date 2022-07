Výbuch u fjordů. Priske narazil se Spartou hned při první prověrce. Co řekne Hanckovi?

Byli favoritem, jenže s Vikingem Stavanger vypadli hned ve 2. předkole Konferenční ligy. Fotbalisté pražské Sparty po porážce 1:2 v Norsku evropské poháry pro začínající sezonu bleskově opouštějí. Zklamání, výbuch, nebo snad dokonce blamáž...? „Nesu vyřazení jako všichni v kabině, všichni v klubu. Nejsem spokojený, ale není na mně, abych použil taková slova. Měli jsme to zvládnout a postoupit do dalšího kola, to je jasné," líčí své první pocity Brian Priske, nový dánský trenér Sparty.

Foto: Jan Kare Ness, ČTK/AP Dávid Hancko (vlevo) a Sondre Bjoersholunder v souboji během utkání 2. předkola Konferenční ligy.Foto : Jan Kare Ness, ČTK/AP

Článek Stavanger (od našeho zvláštního zpravodaje) - Tah, který vedl k jedné brance, ne k postupu. Přestože obrana v domácím utkání neinkasovala, Brian Priske do ní v odvetě sáhl. Mejdra nahradil nováček Sörensen, Zelený se ze stopera posunul na kraj. „V prvním zápase jsme měli dva levonohé stopery, což nebylo ideální. Zeleného jsme potřebovali dostat na levý kraj," vysvětluje dánský kouč. Konferenční liga Kolaps! Sparta obrovskou hrubkou v nastavení přišla o Evropu Právě letní posila otevřela ve Stravangeru skóre. Pravý krajní obránce Wiesner odcentroval a levý bek Zelený hlavou vstřelil první soutěžní gól Sparty v sezoně. „Zkoušeli jsme něco změnit proti prvnímu utkání, kdy jsme moc necentrovali. Povedlo se to, ale bohužel pak přišlo brzy vyrovnání. Do ofenzivy domácí působili líp než my, jejich šance smrděly," líčí Jaroslav Zelený pro ČT sport. „Jednoznačně jsme si řekli, že chceme víc centrovaných balonů, víc to tam cpát. Bohužel soupeř v ní byl kvalitní, disciplinovaný. Upřímně, takovou obranu jsem asi ještě nikdy neviděl. Klobouk domů před nimi, jeden gól nám nestačil," přidává se Tomáš Wiesner. Foto: Profimedia.cz Fotbalisté Sparty Praha bojují o 3. předkolo Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger.Foto : Profimedia.cz Závěr byl krutý. „Vzadu přišla chyba od Hanciho, může se stát, potrestali ji. Už ve druhém poločase si soupeř vytvářel šance. Musíme si to vyhodnotit a všechny síly vrhnout do ligy. Poháry už jsou pryč," lituje Zelený. „Měli jsme postoupit i díky našim fanouškům. Přijeli za námi takovou dálku, díky, že tolik. Musíme teď jednoznačně přehodit na ligu a MOL Cup," souhlasí Wiesner. Foto: Jan Kare Ness, ČTK/AP Dávid Hancko (vlevo) a Lukás Sadílek ze Sparty v souboji se Sondrem Bjoersholem.Foto : Jan Kare Ness, ČTK/AP „Začátek jsme měli velmi dobrý, stejně jako doma. Znovu jsme však nebyli schopní šance proměnit. Dali jsme gól, jenže pak jsme strašně rychle inkasovali, což je pro mě neakceptovatelné. Po přestávce ztratila naše hra strukturu. Chtěli jsme dát nové hráče, střídali jsme, ale nebyli efektivní," kaboní se Priske. Hanckova hrubka v nastaveném čase nakonec odvála i rýsující se prodloužení. „K tomu nelze nic moc říct, je to fotbal, kluci jsou taky jen lidi. Došlo ke špatnému rozhodnutí," komentuje kouč kritický okamžik. pic.twitter.com/faeeYty1n0 — SPARTA OUT OF CONTEXT (@outofcontextspa) July 28, 2022 Co Hanckovi řekne, aby ho povzbudil? „Je to fantastický hráč, skvělý kluk. Podpořím ho, tak jako spoluhráči a realizační tým. Odehrál zápas slušně, má za sebou spoustu dobrých utkání ve Spartě. Někdy prostě uděláte špatné rozhodnutí. Snad ho podpoří také diváci," přeje si Priske. Konferenční liga Dominance a rekordní výhra. Sešívaní se naladili na řeckého giganta

