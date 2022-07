Priske: Musíme ukázat sílu vstát a znovu bojovat. Hancka podpoří, s Rosickým probere kádr

Hlavy v dlaních, smutek na umělém trávníku. Fotblisté pražské Sparty vstup do pohárové Evropy hrubě nezvládli. Odvetné utkání 2. předkola Konferenční ligy skončilo ve Stavanger 2:1 pro domácí Viking. V součtu s remízou 0:0 v prvním duelu je výsledek jasný, Pražané se loučí s Evropou. „Měli jsme to zvládnout a postoupit do dalšího kola, to je jasné," nehledá alibi Brian Priske, nový dánský trenér Sparty.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Sparty Praha Brian Priske se v novém působišti první soutěžní výhry svých svěřenců nedočkal.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Stavanger (od našeho zvláštního zpravodaje) - Všichni na stadionu už se pomalu smiřovali s prodloužením. Kapitánova nepovedená malá domů v nastaveném čase ovšem odstartovala výbuch norské radosti a sparťanského zklamání... Jaké jsou vaše pocity? Zklamání, výbuch, nebo snad dokonce blamáž...? Nesu vyřazení jako všichni v kabině, všichni v klubu. Nejsem spokojený, ale není na mně, abych použil taková slova. Měli jsme to zvládnout a postoupit do dalšího kola, to je jasné. Konferenční liga Výbuch u fjordů. Priske narazil se Spartou hned při první prověrce. Co řekne Hanckovi? Opakoval se vývoj z domácího utkání. Zahodili jste šance ze začátku, pak už to bylo horší, proč? Ano. Začátek jsme měli velmi dobrý, stejně jako doma. Znovu jsme však nebyli schopní šance proměnit. Dali jsme gól, jenže pak jsme strašně rychle inkasovali, což je pro mě neakceptovatelné. Po přestávce ztratila naše hra strukturu. Chtěli jsme dát nové hráče, střídali jsme, ale nebyli efektivní. Takže rozhodla Hanckova hrubka v nastaveném čase, na prodloužení ani nedošlo... K tomu nelze nic moc říct, je to fotbal, kluci jsou taky jen lidi. Došlo ke špatnému rozhodnutí. Konferenční liga Kolaps! Sparta obrovskou hrubkou v nastavení přišla o Evropu Co Hanckovi řekne, abyste ho povzbudil? Je to fantastický hráč, skvělý kluk. Podpořím ho, tak jako spoluhráči a realizační tým. Odehrál zápas slušně, má za sebou spoustu dobrých utkání ve Spartě. Někdy prostě uděláte špatné rozhodnutí. Snad ho podpoří také diváci. Křídlům Peškovi a Haraslínovi se zatím moc nedaří, že? Nechtěl bych úplně přesně říkat, v čem mohli být konkrétní hráči lepší. Jasné je, že jsme nehráli dobrý zápas. Pešek, Haraslín, oběma věřím. Hráli jsme první zápasy v sezoně proti velmi defenzivnímu soupeři. Záměr byl dobrý, vzhledem k přístupu našeho soupeře byl pro křídla i útočníky dvojzápas velmi těžký. Foto: Jan Kare Ness, ČTK/AP Dávid Hancko (vlevo) a Sondre Bjoersholunder v souboji během utkání 2. předkola Konferenční ligy.Foto : Jan Kare Ness, ČTK/AP Nebojíte se, že vyřazení s týmem zamává? Bude to těžké, ale hráči jsou ve Spartě, musí přijmout, že jsou tady velká očekávání. Teď musejí ukázat odolnost, jsou zklamaní, ale zítra zase půjdeme do práce, v neděli čeká další zápas. Já jim musím pomoct. Jaká je to komplikace pro nový projekt, jehož jste protagonistou? Dobrá otázka, nikdo na ni nemá odpověď. Věřím, že když člověk padne na zem, musí ukázat sílu vstát a znovu bojovat. Ano, jedna soutěž pro nás skončila, teď se musíme upnout k lize a poháru, aby nedošlo k dalšímu zklamání v neděli s Libercem. A jak konec v Evropě ovlivní složení kádru? Musím se přiznat, že do téhle chvíle jsem o tom ani na sekundu nepřemýšlel. Fakt je, že jsme selhali, o kádru se budu bavit s Tomášem Rosickým. Přestupní okno je ještě měsíc otevřené, fakt je, že budeme teď hrát méně zápasů. Konferenční liga Dominance a rekordní výhra. Sešívaní se naladili na řeckého giganta

