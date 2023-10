Neskutečný obrat v posledních minutách. Trenér se nazval kouzelníkem

„Přijet sem do Istanbulu a vstřelit tři góly během deseti minut je něco nepředstavitelného. Byl jsem si ale jistý, že můžeme odehrát skvělý zápas. Mám radost z neuvěřitelného vítězství,“ pochvaloval si po utkání trenér Lugana Mattia Croci-Torti.

„Toto vítězství jsme si zasloužili. O přestávce jsem klukům řekl, aby zůstali klidní, že naše šance přijdou. Chtělo to také trochu šílenství se změnami, které jsem udělal. Bojovali jsme do poslední chvíle a vyhráli. Chtěl jsem se stát kouzelníkem z Istanbulu a vyšlo to. Zariskovali jsme a výsledek se dostavil,“ jásal švýcarský trenér.