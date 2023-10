Nadšený Koubek: Výhra v Astaně je zlatá, nadstandard!

„Ten gól nás přivedl do problémů, znamenal komplikaci. Cením si na mužstvu, jakým způsobem zareagovalo a jakým způsobem dokázalo utkání otočit. Zvedli jsme úsilí a šli jsme rychle za vyrovnáním, což se podařilo po hezké akci. Potom se trefil i Honza Kopic,“ radoval se Koubek.

Jeho tým je po dvou kolech stoprocentní, s postupem do jarní vyřazovací části to vypadá z pohledu Viktorie hodně nadějně. „Výhra je samozřejmě zlatá, podepsali jsme domácí triumf s Ballkani. Zvítězit v Astaně je pro nás veliký nadstandard a máme z toho radost. Dostáváme se v této fázi vývoje Konferenční ligy do poměrně dobré pozice,“ rozplýval se 72letý kouč.