Neuvěřitelné drama! Slovan Bratislava vstal z mrtvých za minutu dvanáct. Postoupili jsme z nemožného, jásá trenér

Měli namále. Jediný slovenský zástupce v evropských pohárech, Slovan Bratislava, na poslední chvíli vybojoval základní skupinu Konferenční ligy. Cesta za postupem však napsala napínavý scénář až do posledních vteřinek. Utkání totiž po výsledku 1:0 dospělo do prodloužení, kde na soupeřovu branku reagoval ve druhé minutě nastavení druhého prodloužení Venezuelan Eric Ramírez. Jeho úchvatné nůžky poslaly zápas do penaltového rozstřelu, po kterém v kádru domácích propukla euforie.

Foto: TASR Radost hráčů Slovanu Bratislava po postupu do základní skupiny Konferenční ligy.Foto : TASR

Článek Slovensko se pomalu a jistě smiřovalo s vyřazením i posledního účastníka evropských pohárů. O postup do základní skupiny Konferenční ligy bojoval Slovan Bratislava, který však odmítl vyřazení doslova za minutu dvanáct. Slovenskému celku v odvetě na domácím hřišti příliš nepomohl výsledek z prvního zápasu, ve kterém na hřišti bosenského Zrinjski prohrál 0:1. Na stadionu na Tehelném poli tak potřeboval za každou cenu zvítězit. Na první branku diváci čekali až do 67. minuty a k radosti zaplněného stadionu se o ni postaral pozdější hrdina Venezuelan Eric Ramírez. Slovan hubené vedení udržel až do konce druhého poločasu a dramatický dvojzápas tak přešel do ještě dramatičtějšího prodloužení. Ambice slovenského celku ale pořádně uvadly v závěru první patnáctiminutovky, kdy soupeř srovnal na 1:1 a byl v postupové pozici. Útočník Eric #Ramírez včera takhle @SKSlovan zachránil dvojzápas a poslal ho do penalt, přes které slovenský tým prošel do základní skupiny EKL. ✂️👌🏻pic.twitter.com/0pi0N3Elzx — David Pletánek (@DavidPletanek) August 26, 2022 Zmar domácích navíc vyústil v červenou kartu pro Gruzínce Jaba Kankavu a zdálo se být po nadějích. Na Tehelném poli však ve druhé minutě nastavení druhého prodloužení propuklo nadšení a jedna velká euforie. Odražený míč si totiž v pokutovém území našel hrdina Eric Ramírez, jehož akrobatické zakončení nůžkami rozjásalo tisíce lidí na stadionu. Slovanu se i v deseti hráčích povedlo srovnat celkový stav, o postupujícím tak musel rozhodnout až penaltový rozstřel. Také v něm si jak domácí, tak i hostující fanoušci museli kousat nehty. O první neproměněnou penaltu se až v šesté sérii postaral hostující zadák Hrvoje Barišič a Slovan byl krůček od postupu. Tíhu okamžiku ovšem neunesl Gruzínec Guram Kašia, který penaltu rovněž zahodil, a začalo pořádně přituhovat. Tragicky kopnutým penaltovým kopem se v sedmé sérii navíc prezentoval Matija Malekinušič a Slovanu tak napodruhé vystřelil postup Aleksandar Čavrič. Následovaly obrovské oslavy, nejen hráči byli k neudržení. „Postoupili jsme z nemožného. Nerad mluvím o štěstí, fotbal není o štěstí, ale nějaké malé štěstí člověk někdy potřebuje," popisoval trenér Vladimír Weiss starší po zápase, který měl zlaté ruce, když se v 66. minutě rozhodl poslat na hřišti klíčovou dvojici Lukáš Pauschek – Eric Ramírez. Nech žije náš SLOVAN 💙💙💙💙💙💙💙 Postup do skupiny Európskej konferenčnej ligy.https://t.co/zwbqD4Aje9 pic.twitter.com/P4pyioyTvh — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) August 25, 2022 „Lidé si možná mysleli, že jsem blázen, ale potřebovali jsme dát gól a vystřídal jsem proto obránce," pousmál se zkušený kouč. Ramírez, který se stal hrdinou zápasu, se přitom prosadil po 11 zápasech. „Když střídal, tak jsem mu říkal, že dá dva góly. Přisahám," netajil nadšení. Slovensko se tak po vítězství 3:1 po penaltovém rozstřelu může těšit ze zástupce v základních skupinách Konferenční ligy. Slovan bude během pátečního losu mezi nasazenými celky ve 2. výkonnostním koši. Konferenční liga FOTBAL ONLINE: Slavia a Slovácko se dozví soupeře pro Konferenční ligu