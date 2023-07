Nula s Dritou? Měli jsme dát pět gólů, zlobí se plzeňský kouč Koubek

Soupeř byl zralý na pět gólů. Dovolili jsme mu dostat se do dvou šancí, měli jsme ale vyhrát o dva, o tři góly. Z hlediska herního nemůžu klukům nic vytknout. Šlo o klasické utkání, kdy vám to tam prostě nepadá.

V koncovce jsme neměli kvalitu, to si musíme přiznat. Ale neměli jsme ani štěstí. Odehráli jsme teď za sebou dvě utkání do plné obrany. V Teplicích jsme byli absolutně bezzubí, proti Dritě jsme si šance vytvářeli. Jejich realizace byla problémem.

Vypadá, že Plzni nesedí hra do zabezpečené obrany.

Nejásáme, že jsme ještě nedali gól. Nezbývá než na koncovce pracovat, ono se to protrhne. Bohužel se ukazuje, že nám nesedí hra do hlubokých bloků, kdy soupeř takzvaně zaparkuje autobus. Tohle ovšem nesedí nikomu. S Dritou jsme ale proti tomuto hernímu způsobu postupovali správně. Jen ta koncovka...

Co jste si říkal, když brankář Staněk zkraje zápasu fauloval hostujícího útočníka?

Budou se snažit skórovat, skulinky v obraně můžou být. Pokud by hráli otevřeně, mohlo by to pro nás být lepší.