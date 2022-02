Obstrukce ve sněmovně blokují i Spartu, doufá, že aspoň Krejčí bude fit

Vedení Sparty žádalo, aby se rozvolňující pravidlo vztahovalo již na utkání s Partizanem. Klub v pondělí informoval, že navzdory enormní snaze neobdržel finální rozhodnutí od příslušných autorit, a proto uvolnil do prodeje jen 500 lístků pro permanentkáře. Zbylá polovina připadne partnerům, bývalým hráčům Sparty či rodinným příslušníkům hráčů A-týmu.

Pavel Vrba: „Mrzí nás, že stále nevíme, jak to bude s fanoušky. Doufejme, že dnes dostane někdo ve Sněmovně rozum, zkrátí rozpravu a bude moci zasedat vláda, abychom dostali rozhodnutí.“ pic.twitter.com/PhbB9XpJja

„Aktuálně doteď nemáme vyrozumění, čekáme na zasedání vlády. Jsme připraveni uvolnit do prodeje další vstupenky, ale je nereálné, abychom ještě stihli naplnit polovinu kapacity. V případě kladné odpovědi však uvolníme další tisícovky vstupenek," konstatoval Kasík po čtvrté hodině odpoledne.

„Láďu jsme v neděli šetřili. Pořád věříme, že bude ve čtvrtek v pořádku. Pro nás je strašně důležitý hráč, hlavně v zápasech, kdy se hraje o hodně a tito hráči rozhodují. Vždyť na Slavii nám právě on pomohl naklonit derby na naši stranu. Zdá se, že by mohl hrát, ale není to stoprocentní," zůstává Vrba v nejistotě.