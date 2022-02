Marně volá po výjimce. Sparta asi vyrukuje proti Partizanu před 1000 diváky

Sparta dodává, že pokud jde o Partizan, do prodeje půjde celkem 500 vstupenek, ostatní připadnou partnerům klubu, bývalým hráčům, rodinným příslušníkům hráčů A-týmu a členům realizačního týmu a podle kvóty také soupeři a partnerům UEFA. Pokud by klub v následujících dnech výjimku přece jen obdržel, uvolnil by do prodeje další vstupenky.