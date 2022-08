Od Slovácka se zázrak nečeká, Slavii experti posouvají dál

Podobně jako Plzeň v předkole Ligy mistrů by měla jít v Evropě dál i Slavia. „S náskokem 2:0 z prvního duelu by si to pohárově zkušený tým Slavie měl už pohlídat," soudí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. Podporuje tak postupový kurz 1,09:1. „Navíc mám pocit, že Slavia nezvítězila jen díky zkušenostem, ale celkově svojí herní i individuální kvalitou," dodává Urbanec.

„Trenér Trpišovský počítá po souboji se Zlínem ztráty. Kvůli nevybíravým zákrokům museli ze zápasu odstoupit Petr Ševčík a posila z Boleslavi Ewerton, na samém konci utkání pak nevypadal zdravotně v pořádku ani Moses Usor. Slavia má však široký kádr a dobrý výsledek z prvního zápasu v kapse. Ačkoliv sešívané čeká v Aténách zelenobílé peklo, věřím v postup do posledního předkola Konferenční ligy," přidává se Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Zatímco kurzy na odvetu vyznívají ve prospěch Panathinaikosu, kurzy na postup jsou naopak nakloněny Slavii. Šance Panathinaikosu bookmakeři ocenili kurzem 6,7:1.

„Pražané si sice do Atén přivezli dvougólový náskok, který je staví do komfortnější pozice, soupeře však není radno podceňovat, i když už dávno nevévodí řecké lize. Bude chtít útočit a manko z prvního zápasu rychle snížit. Kádr na to má a v Aténách se dá čekat bouřlivé prostředí domácích fanoušků na tribunách," upozorňuje za Chanci mluvčí Markéta Světlíková.

„Mírnějším favoritem utkání je tedy Panathinaikos, na který jsme přijali 31 % vkladů. Více se však sází na výhru sešívaných, jde o 60 % náběrů. Na 9 % tiketů se objevuje remíza. Sázkaři také často tipují, že dá Slavia alespoň gól, čemuž bookmakeři přidělili kurz 1,38:1. Nebo to, že uvidíme minimálně dvě branky s kurzem 1,45:1," dodává Světlíková.

Postup Slovácka je téměř jistě ztracen

Ve zcela jiné roli jsou fotbalisté Slovácka, kteří na Fenerbahce nestačili. Postup je téměř jistě ztracen, však také sázkovky postup tureckého klubu před odvetou už ani nevypsaly. Moravané ale doma budou chtít ukázat, že v Hradišti umějí zahrát i proti velkoklubům.

„Slovácko pro nás není favoritem ani do odvety, kvalita Fenerbahce se projeví i na stadionu v Uherském Hradišti. Body do koeficientu tak Slovácko snad připíše v dalším dvojzápase o postup do skupiny Konferenční ligy," míní Urbanec.

„Pro Slovácko bude především klíčové postoupit do Konferenční ligy. Celek kouče Svědíka tedy nepovedený zápas v Istanbulu tolik nemrzí, favoritem dvojzápasu je určitě Fenerbahce. Na odvetu v Uherském Hradišti se navíc turecký celek nemusí po výhře 3:0 naplno koncentrovat, což může vyústit v dobrý výsledek pro domácí a důležité body do koeficientu. V kurzu 3,5:1 se výhra Slovácka jeví trochu riskantně, ale proč to zrovna teď nezkusit," radí Hanák.

Postup Slovácka do čtvrtého předkola Evropské ligy ocenili bookmakeři kurzem 13:1. Jen hrstka sázkařů doufá, že český celek Turky překvapí a postoupí dál.

Slovácko je prostě provinční venkovský klub, ale ještě bych ho v odvetě neodepisoval, říká Stanislav Levý v Přímáku.

V Istanbulu měl tým Martina Svědíka možná až příliš velký respekt. Předvede teď jiný výkon díky domácímu prostředí, divákům a zkušenosti, ze které se může přiučit?