Slavia si v Aténách projde peklem. Jak tomu čelit? Udržet emoce, nenechat se vyprovokovat

Na stadion Panathinaikosu, kde fotbalová Slavia odehraje odvetu třetího předkola Konferenční ligy, se vejde šestnáct tisíc diváků. Nezní to úplně výhružně nebo hrůzostrašně. „Ale nenechme se zmást. Když to rozpoutají, bude to peklo,“ uvědomuje si Zdeněk Houštecký, asistent trenéra sešívaných. Český vicemistr bude v aténské výhni a nenávistné kulise hájit ve čtvrteční odvetě výhru 2:0 z domácího utkání.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Palacios byl po druhé žluté kartě vyloučenFoto : Michal Kamaryt, ČTK

Článek Slávisté musejí na stadionu Apostolose Nikolaidise počítat se vším. S provokacemi, urážkami, divočinou na tribunách, tlakem na anglické rozhodčí v čele s hlavním arbitrem Peterem Bankesem. A taky s lepším výkonem Panathinaikosu, který toho před týdnem v Praze moc nepředvedl. Dá se předpokládat, že řecký tým bude chtít do hry dostat emoce, vybičovat fanoušky a poštvat je proti soupeři. „Tyhle národy mají tenhle styl ve své mentalitě. Když nestačí kvalitou, snaží se soupeře rozhodit, jak jen to jde. Navíc určitě nepočítali s tím, že v Praze o dva góly prohrají," soudí bývalý reprezentační obránce Milan Fukal. Konferenční liga Ztráty pro Slavii: Do Atén odletěla bez Provoda i Ewertona, nechyběli Ševčík a Usor Řecké mužstvo i tamní média navíc cítily po prvním zápase křivdu, nelíbilo se jim vyloučení Sebastiána Palaciose, jenž byl ve 40. minutě vyloučen po druhé žluté kartě, kterou dostal za nafilmovaný pád. Už v Edenu byla výprava Panathinaikosu podrážděná. „Je možné, že to bude rezonovat i teď, ale slávisté za to vyloučení nemohou," podotýká Fukal. Panathinaikos směrem dopředu nepředvedl vůbec nic, Slavia to však ještě bude mít těžké. Diskuse se Stanislavem Levým v Přímáku.Video : Sport.cz Doma se červenobílým provokacím soka lépe čelilo, teď budou vhozeni do kotle, ve kterém bude mnohem těžší tlak ustát. Co s tím? „Udržet emoce, nenechat se vyprovokovat, soustředit se na hru, i kdyby tam létaly dýmovnice nebo byli domácí hráči přehnaně agresivní," nastiňuje někdejší obránce Hamburku či Mönchengladbachu základní předpoklad. „Bouřlivá atmosféra navíc může být i motivací," dodává. Věří, že se červenobílí vášněmi na stadionu i vyhecovaným protivníkem nenechají rozhodit. „Většina z nich už má zkušenosti z evropských pohárů. Trenérský štáb už prožil řadu takových zápasů, nepochybuji o tom, že mužstvo bude perfektně připravené a pokyny splní," míní Fukal. Na jaře se sešívaní představili například na Fenerbahce nebo Feyenoordu. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odvysílají odvetu 3. předkola Konferenční ligy UEFA mezi Panathinaikosem a Slavií Praha. Studio k přímému přenosu startuje ve čtvrtek od 19.00 hodin, moderátor David Sobišek přivítá ve studiu experta Jakuba Podaného, který ve své kariéře nasbíral zkušenosti i v řecké nejvyšší soutěži, a také brankáře Slavie Přemysla Kováře. Přímo z Atén bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová. Samotným zápasem pak provede komentátorské duo ve složení Tomáš Radotínský a Václav Pilný. Ještě než vyrazíme na předzápasový trénink, jsme se prošli po řecké metropoli 🇬🇷🌞#UECL #paosla pic.twitter.com/M9qf9zRIcu — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 10, 2022 Slavii by navíc mělo vyhovovat, že díky náskoku z prvního utkání se může na hřišti uvolnit místo na rychlé výpady, které její hráči umí zvládat. „Je potřeba přežít prvních patnáct až dvacet minut. Čím déle bude stav nerozhodný nebo Slavia dokonce povede, tím lépe," kalkuluje bývalý reprezentant s tím, čas bude hrát proti Panathinaikosu. „Věřím, že Slavia bude následovat Plzeň a postoupí," věští další úspěšný večer pro český celek. FORTUNA:LIGA Ewerton je po vyšetření. Po hrůzném zákroku by měl Slavii chybět minimálně čtyři až šest týdnů

