Petržela otevřeně: Křivda? Nevím. Ať rozhodčí pískají rovinu

Kolín n. Rýnem (od našeho zpravodaje) - Na prohře 2:4 ho mrzí zejména začátek utkání, kdy se podle něj mužstvo zbytečně rozkoukávalo. A také otevřeně kritizuje ukrajinského rozhodčího Aranovského.

Jak po průběhu utkání prohru hodnotíte?

Velmi náročný zápas, škoda, že se nám nepodařilo urvat nějaký bodík. Ze začátku poločasu jsme se nadechli a pomýšleli jsme na to, že můžeme něco získat. Pak ale rozhodčí písknul penaltu, která nevím, jestli byla. Je to škoda pro nás. Řekl bych, že na šance ze hry jsme první poločas vyhráli, ale ze standardek nám dali dva góly. To se proti tak kvalitnímu soupeři těžko otáčí.

Foto: Thilo Schmuelgen, Reuters Euforie fotbalistů Slovácka na hřišti Kolína n. Rýnem po přesné trefě Milana Petržely (třetí zprava).Foto : Thilo Schmuelgen, Reuters

Co se vám honilo hlavou po vyrovnávající trefě?

Byla to euforie a krásný pocit. Vlilo to do nás krev a obrovské nadšení. Byli jsme na vlně a kdybychom udrželi stav 2:2 déle, třeba bychom dali další góly a odvezli si nějaký bod.

Jan Kalabiška mohl obrat dokonat, samostatný únik ale neproměnil. Tým se pak dožadoval penalty. Jak jste zákrok viděl?

Po rozhodčím jsme chtěli, aby penaltu písknul. Honza neměl kopačku, asi si ji těžko sám vyzuje. Kontakt tam byl, i když nakonec zakončil. Vlítli do něj asi dva nebo tři hráči. Kdyby rozhodčí chtěl, tak faul pískne. Nevím, jestli cítím křivdu. Jsme malý klub, rozhodčí si s námi dělají, co chtějí. Mohli by ale pískat rovinu.

Ukázalo se, že jste s Kolínem dokázali hrát vyrovnanou partii. Nezačali jste duel přeci jen s velkým respektem?

Určitě ano, když jsme na ně později vlítli, dělali chyby. Škoda, že jsme se na první půli rozkoukávali. Bylo to podobné jako na Fenerbahce nebo ve Stockholmu.

Foto: Thilo Schmuelgen, Reuters Jan Kalabiška (vlevo v modrém) oslavuje svůj gól vstřelený Kolínu n. Rýnem.Foto : Thilo Schmuelgen, Reuters

První půli také provázely dva velmi ostré fauly soupeře oceněné žlutými kartami. Jak jste situace viděl?

Kdyby byl na zápase videorozhodčí, šel hráč Kolína ven. Celý zápas si nás rozhodčí mazal na chleba a člověk s tím nic nezmohl.

Pokud se statistiky nemýlí, jste ve 39 letech nejstarším střelcem Konferenční ligy.