Obrátka s kosovským trpaslíkem. Vyhrávat doma? V pohárech klíčové, ví kouč Slavie

Fotogalerie +8

Nepředstavovali jste si, že zápas budete více kontrolovat? Soupeř hrozil hlavně v první půli z brejků.

Určitě jsme plánovali být pevnější do defenzivy. Někdy se nám nedařilo kontrolovat průběh hry, během některých situací ve finální fázi jsme se špatně rozhodli a soupeř pak hrozil z brejků. Presink se nám sice dařil ještě více, než jsme čekali, ale rádi bychom hráli o něco bezpečněji, hlavně v mezihře.

Přišlo vám, že jste někdy byli laxní směrem dozadu?

Možná to z tribuny vypadalo, že jsme byli laxní, hráli jsme ale pohárový zápas před zaplněným stadionem, takže v tom bych problém neviděl, to spíše v některých pasážích v Sivassporu. Dnes jsme spíše chtěli potrestat mezery soupeře v defenzivě a útočit ve velkém počtu hráčů, pokud ale v podobné situaci ztratíte míč, soupeř ale získává velkou výhodu a může jít do přečíslení na druhé straně.

Jak se vypořádáte s absencí Tomáše Holeše? Dokáže ho nahradit Christ Tiéhi?

Nechci říkat, že nahradit Holeše je nadlidský úkol, ale jeho přínos pro tým je v současnosti znatelný jak výkonnostně, tak mentálně a i co se týče komunikace na hřišti. Tiéhi nám dnes zařídil několik zajímavých ofenzivních situací, stále se toho ale hodně učí. V první půli nehrál dobře, o to více si ale ceníme jeho výkonu v té druhé, do níž navíc nastoupil již se žlutou kartou.

Byla to divočina, říká David Jurásek. Doma budu říkat, že ten gól jsem dal jáVideo : Sport.cz

Jak to vypadá se zdravotním stavem Ivana Schranze po vynuceném střídání?

Na to, jak se to zprvu jevilo, je na tom nyní lépe, než jsem čekal. Samozřejmě ale uvidíme časem, u Ondřeje Koláře na Rangers jsem měl stejný názor a dopadlo to nakonec o dost hůře.

Na kolika procentech výkonnosti je momentálně Lukáš Provod v porovnání s dobou před zraněním?

Myslím si, že tak na padesáti až šedesáti, ale nejlépe to ví on sám. Má styl hry založený na běhání, soubojích a držení míče, což je vyčerpávající. Doufám, že společně s ním zapracujeme během reprezentační přestávky.

Jak je výhra důležitá z pohledu vývoje ve skupině?

Ohromně. Základem předchozích tří postupů byl vždy úspěšný vstup do soutěže na domácím stadionu. Vyhrávat zápasy na evropské půdě je venku vždy těžké a pravidelně to nezvládá žádný tým, první domácí zápas nám vždy pomohl, kromě Champions League. To jsme zde v Edenu sehráli zápas s Dortmundem, který jsme mohli vyhrát, což se ale nepodařilo a to určilo ráz celé skupiny.

Bezejmenný soupeř, ale téměř vyprodaný Eden. Na zápas mezi Slavií a BallkaniVideo : Sport.cz

Lukáš Masopust měl v prvním poločase bilanci 1+1. Proč byl tedy v poločase vystřídán?

Bylo to způsobeno více věcmi, určitě ale nešlo o výkonnost. Z části jsme se rozhodli kvůli prevenci, Lukáš měl drobný zdravotní problém, kvůli němuž sice střídat nemusel, ale vzhledem k tomu, že v neděli odehrál celé utkání, jsme se tak rozhodli. Také jsme chtěli na hřiště dostat Usora, největším důvodem byl ale Masopustův zdravotní stav a plná minutáž v zápase s Budějovicemi.

V neděli vás čeká zápas s Plzní. Minulou sezónu pro vás bylo těžké vyzrát na její defenzivu, ukázaly vám něco v tomhle ohledu zápasy Ligy mistrů?

Možná bychom recept na jejich obranu našli, kdybychom si půjčili některé hráče na hostování z řad jejích soupeřů. (úsměv) Utkání s Plzní byla vloni složitá, navíc na svém herním stylu ještě zapracovali, takže očekávám podobné duely, jako v minulém ročníku. Nemají moc slabin, velmi dobře brání a jsou zodpovědní, takže potřebujeme být hlavně efektivní v našich příležitostech. Navíc mají gólmana ve skvělé formě, nečeká nás tedy nic jednoduchého.

Peter Olayinka se stal nejlepším střelcem Slavie v evropských pohárech, co říkáte jeho přínosu? Hráči se kolem něj v posledních letech točí, on je takový váš držák.

Zaprvé mu musím moc pogratulovat. Je to při zranění Bořila takový poslední mohykán, součástí té první sezóny byl možná ještě Tecl. Jeho příchod nebyl vůbec jednoduchý, stál hodně peněz, navíc to byl přestup z belgické ligy do české. Tenkrát ani neměl takové jméno, takže mám radost, že si udržel výkonnost bez nějakých větších výkyvů. Jeho čísla jsou obdivuhodná a ukazují mimořádnost.

Ovlivní zápas nějak to, že máte o dva dny odpočinku méně, než Plzeň?