Plzeňský Šulc byl arogantní, dostal přes čumák, myslí si experti. Na Buchu pějí chválu

Straka si všímá toho, že je Bucha jiným typem lídra, než byl třeba v minulosti Pavel Horváth. „Není to takový plejer, ani člověk, co by tým pořád dirigoval. Bucha je spíš nenápadný, ale hodně efektivní. Dokazuje svoji geniálnost, má výbornou střelu i výběr místa,“ tvrdí kouč s tím, že v hráči vidí potenciál pro národní tým.

A co druhý ze zmíněných záložníků? Pavla Šulce prý Straka dobře zná, „Byl to arogantní klučík, který si myslel, že všechno ví a všechno zná. Měli jsme spolu malé extempore, všechno jsme si vyříkali,“ usmívá se známý kouč, aniž by více prozradil, oč šlo.

„Pavlovi se říkalo pařič. On při těch příležitostech, které měl, tak se o ně nervozitou a zbrklostí připravoval. Je to přitom schopný hráč, co pomalu vyzrává. Hráči kolem něj mu asi taky dali čočku, aby přistál na zemi a dostával se krok za krokem do top formy,“ hlásí Straka s tím, že i Šulc má podle něj před sebou velkou fotbalovou budoucnost. „Je to borec.“

Podle novináře Neumanna pomohla Šulcovi na cestě vzhůru zmíněná hostování. „Tam se obouchal, je i psychicky odolnější,“ myslí si bývalý prvoligový hráč Neumann. I on vidí v obou fotbalistech potenciál směrem k národnímu týmu.