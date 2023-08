Hráči bez rodin, unavení a zranění. Těžké, ale uděláme maximum, říká kouč Tobolu

„Bude to fyzicky náročný zápas s mnoha souboji o odražené či druhé balony. Vidíte počasí, prší, těžko se dá očekávat jiný způsob hry. Víme, jak hraje Plzeň. My preferujeme hodně krátkých přihrávek a agresivitu. Viktoria je silný tým, hrála v Lize mistrů s Barcelonou, Bayernem nebo Interem Milán. Mají hodně zkušeností,“ popisuje Čurčič.

Co se týče náročného programu a cestování, nemají si čtvrteční soupeři co vyčítat. Kostanaj má za sebou tři předkola Konferenční ligy a v domácí soutěži, která se hraje systémem jaro-podzim, už osmnáct kol. Navíc přelety v Kazachstánu a směrem do Evropy jsou oproti transferům napříč Českou republikou úplně o něčem jiném.