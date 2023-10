Plzeň šetří čas. Do Kazachstánu letí přes Rusko

Krátce před 15. hodinou se odlepil speciál s výpravou Viktorie z ruzyňské ranveje. Nejprve nabral kurz Polsko, zhruba po hodině vstoupí do ruského vzdušného prostoru. Plzeňští oproti srpnové cestě do Kostanaje k duelu předkola Konferenční ligy pobudou ve vzduchu o téměř pět hodin méně. Let do kazašské metropole potrvá něco přes pět hodin.