Postup s pachutí, glosoval prohru v bláznivé odvetě naštvaný Holeš

„Takové góly bychom neměli dostat ani v sedmi lidech. Měli jsme ale v hlavách, že máme nahráno," naznačoval po prohře 3:4, že Slavia přistoupila k závěru utkání příliš lehkovážně a za to pykala.

„Přitom jsme do utkání vstoupili dobře, vedli jsme o dva góly, soupeře nepustili do žádné vyložené šance. Prvním zbytečným vyloučením jsme si ale zápas zkomplikovali. Ztráta Ousoua a Plavšiče ale představuje rovněž komplikaci, protože oba patří do základní sestavy. Naštěstí teď přijde reprezentační přestávka, takže se snad uzdraví další hráči, kteří teď nuceně absentují," utěšoval se trenér Pražanů.