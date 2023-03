Pumelice po vzoru Schicka a Beckhama. Portugalec rozesmutnil Arsenal výstavní trefou

Následně napřáhl přibližně ze 45 metrů a i když se gólman domácích Aaron Ramsdale natahoval, co to šlo, na balón letící přesně pod břevno byl krátký. „Naprosto neuvěřitelný zásah. Zvedá hlavu a vidí Ramsdalea mimo postavení. Vypadá to, že se gólman rychle vrátí a ještě zakročí, ale míč je mimo jeho dosah a narazí do zadní části sítě," komentoval bývalý brankář Chelsea či australské reprezentace Mark Schwarzer.