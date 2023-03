Ferencváros

Leverkusen poslal do vedení už ve třetí minutě Diaby a favorit si náskok po celý zápas hlídal. V závěru navíc přidal další zásah Adli. Hložek přišel na hřiště v 71. minutě místo Azmúna. Druhý český reprezentant Patrik Schick kvůli zranění k utkání do Budapešti neodcestoval.

Arsenal otevřel skóre zásluhou dorážky kapitána Xhaky, po změně stran ale srovnal Goncalves, který překvapil brankáře Ramsdalea dalekonosným lobem takřka z poloviny hřiště. V součtu s remízou 2:2 z Lisabonu tak dospěl dvojzápas do prodloužení a následně do penaltového rozstřelu, ačkoliv hosté dohrávali v oslabení bez vyloučeného Ugarteho. Jediným neuspěšným střelcem v rozstřelu byl ve čtvrté sérii domácí Martinelli. Hráči Sportingu naopak byli bezchybní a po pěti letech dovedli klub do čtvrtfinále.