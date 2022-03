Rakouská média tepou Linec: Slavia vládla i s náhradníky, už není o co hrát

Čtyři banky v síti hostujícího brankáře Schlagera, dvě tyče a spousta dalších nevyužitých šancí. Na branku rakouského Lince mířilo 17 střel. V Edenu se ve čtvrtek večer odehrával jednoznačný zápas. A to navzdory tomu, že sešívaným chybělo dvanáct hráčů, z nichž většina by hrála v základní sestavě.

Do důležité bitvy tak postupně nastoupili například šestnáctiletí bratři Pudilové či o dva roky starší Samek. I toho si všímá rakouský tisk. „Český mistr i s řadou náhradníků a personálních problémů dominoval. Slavia byla v každém ohledu lepší," nešetří rakouský tým tamní server Kurier.

A to zdaleka nebylo vše. „Pražané mohli vyhrát ještě mnohem větším rozdílem, Linec na ně vůbec nebyl připraven. Šance v odvetě klesly na minimum, prakticky nebude o co hrát. Hráči Lince působili zmateně, nevěděli, co mají dělat," pokračuje v kritice poraženého týmu server.