Rebel Vodháněl po roce zase válí. Co vzkazuje z Rakouska vedení Klokanů a co říká k odvetě Slavie v Linci?

Formu má. Za výkon v utkání proti Riedu (2:0) si v analytickém hodnocení vysloužil výbornou známku 7,7, díky níž byl nejlepším českým legionářem víkendu.

LASK tedy ještě neodepisujete?

Dohnat třígólový rozdíl je těžké, ale už se otočily větší zápasy. I v Lize mistrů. Nic není nemožné.

Výkonnostní rozdíl mezi týmy v prvním utkání byl však značný.

Linec nemá vzhledem k výsledku z Edenu co ztratit. Bude hrát s čistší hlavou, poženou ho fanoušci. O víkendu dal v lize šest gólů Tirolu, soupeře přejel rozdílem třídy. Bude chtít prohru z Prahy odčinit. Uvidíme, na co to bude stačit. Když už se mu nepovede skóre otočit, nedá Slavii postup zadarmo.

Jak v Rakousku přijali vysokou prohru Lince z Prahy?

V médiích LASK lynčovali, dali jim to hodně sežrat. Rakušané brali výsledek i předvedenou hru jako ostudu pro tamní fotbal. I spoluhráči z Admiry byli hodně překvapení, jak Linec špatně dopadl.

Vy ne?

Znám sílu Slavie, ale nečekal jsem, že to bude takhle jednoznačné. Zápas asi nejtrefněji zhodnotil můj bývalý trenér z Bohemky Erich Brabec. První dvě minuty vypadalo, že Linec přijel na Slavii něco uhrát. Ale po prvním inkasovaném gólu se sesypal. Ale pozor, v Edenu nehráli dva klíčoví hráči do ofenzívy - útočník Raguz a záložník Horvath.

Ukázal první zápas rozdíl mezi českou a rakouskou ligou?

Nechci vynášet nějaké soudy. Týmy v rakouské lize jsou obecně vyrovnanější. Vždyť LASK, který hraje Konferenční ligu, je v dolní skupině nadstavby. Ale je to klub od klubu. Vršek soutěže, jako Salcburk, je špička, dostane se i do Ligy mistrů. Ale podívejte se na Jablonec, patřil léta k nejlepším, teď hraje o záchranu.

Rok jste nehrál, v premiéře za Admiru jste hned skóroval, pravidelně nastupujete. Jaké je vrátit se po takové době?

Jasně, rok jsem stál, což je pro fotbalistu strašně dlouhá doba. Pro mě je ale návrat osvobozující. Mám za sebou pět utkání, herní výpadek na sobě necítím. V Česku jsem trénoval na Bohemce nebo individuálně. Po kondiční stránce jsem nic neztratil. Snad ani po té fotbalové. Moc jsem se na zápasy těšil, měl jsem obrovskou motivaci.

Pokud byste měl možnost vrátit čas, udělal byste v tehdejších jednání s Bohemians ohledně nové smlouvy něco jinak?

Nic bych jinak neudělal. To, co se událo, nebylo úplně z mé vůle a hlavy. Mám tím na mysli, co se dělo potom, když jsem se rozhodl nepodepsat smlouvu. To, jak se zachovali lidé, kteří se mnou jednali o smlouvě a vytvářeli na mě několik měsíců tlak, je jejich věc. Když zjistili, že prodloužení nedopadne, že se na podmínkách nedomluvíme, začala další fáze, kdy mě přestali využívat.

Cítíte křivdu?

Necítím. Beru všechno, co se kolem této záležitosti událo, jako dobrou zkušenost do života. V kariéře mě může potkat lecco. Zpětně, když se ohlédnu, za rozhodnutí odejít do zahraničí jsem rád.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Záložník fotbalových Bohemians Jan Vodháněl slaví se spoluhráči gól v síti Liberce.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

I když jste ztratil rok kariéry?

Jak jsem řekl, za svými kroky si stojím. Víc už se k této věci nechci vracet. Bohemku dál sleduju, s některými kluky si píšu. Přeju jim, aby se jim dařilo, aby se v lize zachránili. Já jsem každopádně moc rád, že jsem udělal nynější rozhodnutí. Jsem v Admiře spokojený. Cokoli vedení řeklo na jednáních před mým příchodem, to platí.

Navíc máte možnost hrát pod rakouskou legendou, Andreasem Herzogem, který prošel Bayernem, s Brémami vyhrál bundesligu.

Jsem ohromený, co dokázal. Jsem nadšený, že se od takové persony můžu učit. Trenér Herzog má na starosti útočnou fázi, na trénincích nám předává své zkušenosti.

Jak jste na tom s němčinou?