Schick, Hložek, ale také Koller nebo Hapal. Fanoušci Kolína žijí fotbalem, pamatují i české legendy

Kolín nad Rýnem (Od našeho zpravodaje) - „Slovácko? Asi musí být dobří, když hrají Evropu. Moc je neznám, očekávám tuhý boj s vítězným koncem pro nás," podotýká číšník Michael. V jeho podniku promítají každé klání zdejšího celku, on má ale permanentku a ve čtvrtek od 21:00 bude přímo na stadionu.

Není to však jen fotbal, táhne také házená. „Jsme sportovní oblast, což je skvělé. Ne pouze na profesionální úrovní, ale každý den vidíme parky i ulice plné lidí na kolech, koloběžkách nebo cvičit a běhat," popisuje 43letý Markus.

Michael dokonce sahá více do historie. „František Straka a Hapal. Pavel, nebo Petr?" přemýšlí nad křestním jménem bývalého českého reprezentanta, jenž v 90.letech prožil angažmá rovněž v Leverkusenu. Přímo za Kolín natupoval v minulosti kromé zmíněného Ostráka také Miroslav Baranek, muže s téměř 40 starty za místní klub si však oslovení nevybavují.

Zda se jim do paměti vryje další muž s českými kořeny, ukáže čtvrteční duel základní skupiny Konferenční ligy. Kolín hrál evropské poháry v novém tisíciletí jen jednou, a to Evropskou ligu v sezoně 2017/2018. Do vyřazovací fáze tehdy nepostoupil, teď fanoušci cítí velkou šanci.