Škoda! Cítili jsme, že na postup máme, hořekoval Kratochvíl

Kluž (od našeho zpravodaje) - Jaký zápas byl ve skupině rozhodující?

Jednoznačně ten doma s Randers. Vedli jsme 2:1 a dostali jsme gól z penalty v poslední minutě. Tenhle zápas jednoznačně rozhodl.

Berete to tak, že na postup jste měli?

Samozřejmě, že ano a musíme to tak brát. V žádném zápase v Konferenční lize jsme nepropadli. Kdybychom si v lize stáli líp, i evropské zápasy by se nám hrály lépe. Mrzí nás to, měli jsme na to, abychom postoupili. Je to škoda. Cítili jsme, že můžeme postoupit.

Jak těžké bylo vyrovnat se po dobrém prvním poločase s gólem do šatny?

Těžké. Ale nám se to děje často, až tomu nerozumíme. Trenér nám to říká, to je jasné. Koncentrujeme se na to, ale nevím, co se pak vždy stane. S Randers jsme dostali hned po poločase dva slepené góly, pak v devadesátý. Tohle vás fakt sráží a je to frustrující.

Foto: Raed Krishan, ČTK/AP Jablonecký David Houska (vpravo) v souboji s Bismarkem Adjei-Boatengem z Kluže.Foto : Raed Krishan, ČTK/AP

Jak hodně vás teď mrzí vaše šance v prvním poločase?

Samozřejmě mě mrzí. Odrazilo se to ke mně a vůbec jsem to nečekal, kopal jsem asi zbytečně z jedničky. Mohl jsem si to ještě přebrat. Reagoval jsem asi zbytečně rychle. Mrzí mě to. Zápas pak mohl vypadat úplně jinak. Nám se tohle neustále opakuje. Dostali jsme gól ve 45. minutě z jednoho centru. První poločas jsme nemuseli vůbec prohrát! Samozřejmě to s vámi zamává, když víte, že první poločas nebyl z naší strany špatný. Je to pořád dokola a sráží vás to hrozně moc.

Nepřejete si teď už konec podzimní části sezony?

To určitě ne. Nevypadá to dobře, ale samozřejmě raději hrajete zápasy, než běháte v zimní přípravě. Nechci konec, chci hrát co nejdéle, abychom se z toho dostali a napravili situaci, do které jsme se bohužel sami dostali.

Foto: Raed Krishan, ČTK/AP Jablonecký útočník Tomáš Čvančara v souboji s obranou Kluže.Foto : Raed Krishan, ČTK/AP

Bude to hodně těžké?