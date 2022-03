Slavia linecké koláčky sezobne, nepochybují experti. Sor dostane prostor k dalším rejdům

Sázkaři věří v odvetě více Slavii, na její výhru jde 85-90 % vkladů. Triumf Lince odhaduje okolo 10 % sázkařů, v remízu pak věří 5 % z nich. Sešívaní v prvním zápase porazili LASK 4:1, i Rakušané však umějí dávat góly, což ukázali o víkendu v lize. Na to, že oba týmy dají gól a zároveň padne více než 2,5 branek, je vypsán kurz 1,84:1.

„Linec mohl Slavii cestu pohárem pořádně ztížit, když snížil v Edenu na 2:1. Mnozí fanoušci si určitě řekli, že to Trpišovský s šestnáctiletými mladíky v sestavě tentokrát přehnal, ale další dva góly udělaly z trenéra a jeho talentů hvězdy. Slavia v odvetě s Lincem může dokonce o jeden až dva góly prohrát a postoupí, přesto 90 % našich sázkařů tipuje její výhru i v Rakousku," avizuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Pudilovi? Šestnáctiletá dvojčata to na svůj věk zvládla skvěle, chválil Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz, SK Slavia Praha

Postup sešívaných vidí s kolegy jako téměř hotový. „Tak velký kolaps, nepostoupit v odvetě s náskokem o tři góly, se stane na téhle úrovni opravdu jednou za několik generací. Navíc Slavii bude vyhovovat ‚psychologie' zápasu. Klub z Lince to musí rozbalit stylem - všichni do útoku od první minuty. A prostor na brejky pro kanonýra posledních zápasů Sora by tak měl být obrovský. Vůbec bych se nedivil, kdyby Sor i v odvetě dal minimálně dva góly," napovídá Urbanec.