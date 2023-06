Součkové dohlíželi na Fouska, aby neupustil trofej. Měl jsem naštěstí zdatného pomocníka, vtipkoval šéf FAČR

S vystavenou trofejí, o kterou se ve středu večer v Edenu utkají West Ham s Fiorentinou, se mají možnost u Rudolfina vyfotit fanoušci (v úterý do 18 hodin, ve středu od 10 do 18 hodin). Krátké úterní akci, která veřejné vystavení odstartovala, přihlížela dvojice fanoušků West Hamu. Oba v dresu s číslem 28 se jmenovkou českého reprezentačního záložníka Tomáše Součka.

Komu bude šéf tuzemského fotbalu ve středečním duelu přát? „Předseda fandí především tomu, abychom finále organizačně zvládli," smál se Fousek. To Ujfaluši má z pozice bývalého obránce Fiorentiny jednoduchou volbu. „V klubu i ve městě panuje velké nadšení, Fiorentina dvaadvacet let nehrála o nějaký titul. Znám její tým dobře, snaží se hrát konstruktivně, kombinačně. West Ham je naopak spíš silový. Nevím vůbec, co od finále čekat. Ale jde o jeden zápas, může rozhodnout každá chyba," podotkl Ujfaluši, který před 13 lety vyhrál Evropskou ligu s Atlétikem Madrid.