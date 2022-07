Sparta měla postoupit. Myslím, že Viking je hodně průměrné mužstvo, mrzí Ščasného prodloužení zlé série

Těžko se věří skutečnosti, že fotbalová Sparta po vyřazení se Stavangerem čeká už deset let na výhru na hřišti soupeře v předkole evropských pohárů. Také toto téma probíráme v pořadu Přímák se Zdeňkem Ščasným. „Je to sportovní tragédie hlavně pro Spartu teď v úvodu, protože po dlouhé době si myslím, že to začalo dávat smysl. Já byl přesvědčený, že postoupí,“ lituje bývalý hráč, kouč i sportovní ředitel letenského klubu.

Sparta měla postoupit. Myslím, že Viking je hodně průměrné mužstvo, byť dobře bránící, hodnotí Zdeněk Ščasný v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

64letý trenér ve studiu neskrývá údiv nad tím, že nelichotivá série pražského týmu trvá až tak dlouho. „Překvapený jsem byl, nicméně já jsem tam zažil dobu, kdy jsme ty poháry hráli a vyhrávali jsme, nebo jsme šli až do čtvrtfinále Evropské ligy," vzpomíná na jedno ze svých angažmá. Aktuálně se však řeší vypadnutí Sparty z 2. předkola Evropské konferenční ligy. „Myslím, že Sparta přesto přese všechno postoupit měla... Šance měla, kdyby je proměnila," říká jednoznačně. „Soupeř nebyl nehratelný, já si myslím, že to bylo hodně průměrné mužstvo, byť dobře bránící," uvádí na adresu norského soupeře. Co by podle Zdeňka Ščasného měla Sparta změnit? To se dozvíte v hlavním videu. Můžete si také přehrát celý pořad formou videa i jako podcast.

