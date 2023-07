Start kapitána stále v ohrožení. Plzeň bude čekat do poslední chvíle

„Dělá se možné i nemožné," říká trenér fotbalové Plzně Miroslav Koubek o stoperu Lukáši Hejdovi, který vinou zranění nedohrál víkendové ligové utkání v Teplicích. Koubek by ho rád viděl v sestavě pro čtvrteční úvodní duel 2. předkola Konferenční ligy proti kosovské Dritě, proto bude čekat do posledních chvil, jak to s kapitánem bude.

