Stav slávisty Schranze se v noci zhoršil! Má praskliny na lebce a obratli

Přitom bezprostředně po utkání, z něhož musel Schranz odstoupit po trefě kolenem do hlavy od Egzona Sinaniho, kouč Jindřich Trpišovský neviděl situaci svého svěřence zdaleka tak černě.

„Na to, jak se to zprvu jevilo, je na tom nyní lépe, než jsem čekal. Samozřejmě ale uvidíme časem. U Ondřeje Koláře na Rangers jsem měl stejný názor a dopadlo to nakonec o dost hůře," chlácholil se kouč.