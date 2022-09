Prohra se Slavií a poté komplikace při odletu! Hráči Ballkani museli nouzově přistát v Praze

„Všichni jsme v pořádku, to je teď nejdůležitější, ale bylo to nebezpečné," řekl kosovskému deníku Koha jeden ze členů realizačního týmu krátce po nouzovém přistání v Praze. „Třicet minut poté, co jsme odletěli, bylo letadlo ve vzduchu poškozeno, prasklo okno pilota. Během letu nám neřekli, že je to nebezpečné, ale když jsme přistáli, řekli nám opak," řekl zdroj z týmu.