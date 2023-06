Tři české hvězdy rozsvítí Eden! V Evropě jsou oporami, od Baráka čekají experti ještě více

A jinak tomu není, ani když přijde řeč na krajana Coufala. „Cuf je obrovský dříč, kondičně je na tom velmi dobře. I proto prodloužil smlouvu o další dva roky. Oba Češi jsou pro West Ham jsou důležití." S tím souhlasí i novinář Lizec. „Zásadní pro West Ham jsou oba," míní žurnalista a soudí, že ziskem trofeje by londýnský tým mohl obrátit sezonu do pozitivna a mohl ji považovat za úspěšnou.

Budeme jako hosté, ale máme domácí šatnu a tribunu Sever. Za to jsem hrozně rád, libuje si Tomáš SoučekVideo : UEFA, Sport.cz

Může svědčit českým hráčům i to, že jsou v klubu dva? Ujfaluši může přidat vlastní zkušenost ze štací za hranicemi. „Kolikrát, když se vidíte každý den na tréninku, tak se třeba pak za měsíc mimo vidíte dvakrát, třikrát, kdy uděláte posezení s manželkami," hlásí. Na druhou stranu v začátcích v Německu pomoc krajana uvítal. „Po příchodu do Německa to byla výhoda, Marek Heinz mi pomohl ve chvílích, kdy jsem nikoho neznal a řeč uměl jen ze školy," přiznává.