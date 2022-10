Trpišovský: Doufali jsme v jiný výsledek z Turecka. Kačaraba hrál možná nejlepší zápas ve Slavii. Co Sor?

Přiština (od našeho zpravodaje) - Jenže při zprávě z Turecka, kde Sivasspor přejel Kluž 3:0, si jen povzdechl. „Trošku jsme doufali v jiný výsledek," přiznal Trpišovský. Slavia se za týden nemůže spolehnout jen sama na sebe. Hostí Sivasspor, který už má jistý postup do jarního play off, a potřebuje uhrát víc bodů než Kluž proti Ballkani.

Pokud budou mít sešívaní stejně bodů jako rumunský celek, doplatí na horší vzájemnou bilanci. A pokud by se Slavia, Kluž a Sivasspor srovnaly na deseti bodech, utvoří se minitabulka ze vzájemných zápasů, v nichž nasbírala Trpišovského parta nejméně bodů, tudíž by obsadila nepostupové třetí místo ve skupině.

Co tedy na výsledek z Turecka říkáte?

Není to dobrá zpráva. Ale už před zápasem jsme se o tom bavili, že my musíme uhrát šest bodů a až pak můžeme koukat co dál. Dostali jsme se do této situace předchozími zápasy, hlavně tedy v dvojutkání s Kluží (s ní Slavia dvakrát prohrála - pozn. aut.). Máme za sebou padesát procent našeho úkolu, příští týden nás čeká druhá polovina. Nezbývá nám nic jiného než porazit Sivasspor. To jediné můžeme udělat. Samozřejmě víme, že Kluž je doma silná. Trošku jsme doufali, že v Turecku se zrodí jiný výsledek.

Jaký byl zápas proti Ballkani?

Náročný. Soupeř má kvalitu a dobré fotbalisty, což oni ukázali. Někteří hráči do ofenzivy jsou nadprůměrní. Dobře jsme do utkání vstoupili, ale své šance jsme neproměnili a v nastavení první půle nám domácí utekli, naštěstí ale stříleli vedle. Ve druhé půli jsme tlak stupňovali, pomohli nám střídající Ewerton s Usorem, hlavně individuálními průniky jsme si vytvořili řadu standardních situací. V závěru měl soupeř takovou dvě šance, naštěstí nás Ondra Kolář fantasticky podržel.

Vidíme brankáře Ondřeje Koláře opět v nejlepší formě?

Momentálně ano. Ale chytá nějakých dvacet dní, nechci ho přechvalovat. Nicméně všechny zápasy po návratu odchytal dobře, pohybově se také blíží do optima. Pořád si však myslím, že můžeme být ještě lepší, pár procent pro zlepšení vidím. Tady byl ale jeho výkon skvělý, možná až na občasnou rozehrávku. Sám ví, že to nebylo ideální. Ale čiší z něj klid, sebevědomí, pomáhá nám s komunikací a organizace v defenzivě se po jeho návratu hodně zlepšila.

Foto: Visar Kryeziu, ČTK/AP Albion Rrahmani z Ballakani a slávisté Taras Kačaraba (30) a David Jurásek (33).Foto : Visar Kryeziu, ČTK/AP

Do útoku jste nasadil Yiru Sora. Jak se vám jeho výkon zamlouval?

V první půli podal asi nejlepší výkon po návratu. Konečně předvedl náběhy bez míče a začal se pohybovat v prostoru, což předtím nedělal. Podal nadějný výkon, byl nebezpečný. Nebylo to optimu, kterého je schopný a co předváděl v minulé sezoně, ale na druhou stranu to byl diametrální rozdíl oproti třem předchozím výkonům. Je škoda, že lépe nevyřešil šanci, do které se dostal, ve druhé půli už bylo vidět, že na tom kondičně není tak, jak potřebujeme. Začal se trochu ztrácet, soupeř navíc začal hrát na pět obránců a Yira neměl tolik prostoru. Je to nadějný začátek, musí v tom ale pokračovat. Je mi trochu záhadou, proč předtím ty jeho běžecké výkony nebyly takové. Ve fotbale se zkrátka musí běhat a nabíhat, ode mě je to vlaštovka chvály. Hráči jako on, tedy nesoubojoví, musí mít dravost a náběhy. Doufám, že je na lepší cestě.

🎙️ | Hodnocení výhry nad kosovským Ballkani trenérem 🧢 Jindřichem Trpišovským sledujte v záznamu pozápasové tiskové konference na #slaviatv! #UECL #slabal — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) October 27, 2022

Rozhodl Ondřej Lingr. Potvrdil, jak je momentálně platný pro Slavii?

Je pro nás strašně důležitý. Jeho výkon v poli nebyl dobrý, ale umí být na správném místě. Je to momentový, vápnový hráč. I proto jsme ho nechávali tak dlouho na hřišti. Ve vápně je jako ryba ve vodě. Umí ty situace dohrávat. A taky je to vítězný typ. I když zkazí devět balonů, jde si pro desátý. To je hrozně cenná vlastnost.

Velice dobře zahrál i stoper Taras Kačaraba. Souhlasíte?