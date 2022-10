Lingr letěl po gólu za fanoušky, oslavu měl připravenou. Moc jsem si to užil, hlásil. Výhra Sivassporu? Komplikace

Priština (od našeho zpravodaje) - Slavia zvyšovala své úsilí, domácí Ballkani víc a víc svírala. Moses Usor v 75. minutě po jedné standardní situaci vrátil do vápna míč, který propadl k Davidu Juráskovi. Ten ho hned poslal k druhé tyči, kde se pro centr sklonil Ondřej Lingr a hlavou trknul do balonu. Precizně, tvrdě, přesně tak, jak bylo potřeba. Obránce kosovského týmu míč tečoval jen do sítě. „Bylo jednoznačné, že budu hrát hlavou. Jsem rád, že jsem tomu dal dostatečnou razanci," líčil čtyřiadvacetiletý záložník.