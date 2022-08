Veterán Petržela dal vedoucí gól a ještě trefil břevno. Trenér před ním smeká

„Je to nádherný výsledek," rozplýval se zkušený hradišťský záložník Milan Petržela, který si počínal na hřišti velice aktivně. Vstřelil vedoucí gól, ještě do přestávky trefil břevno a octl se i v dalších střeleckých příležitostech. „Jsem moc rád, že jsem mužstvu aspoň jednou brankou pomohl. Skórovali jsme po centrech z krajů hřiště do velkého vápna. Přesně tak, jak po nás chtěl trenér. Perfektně jsme jeho pokyny plnili," usmíval se.