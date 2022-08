Plavšič hrál poprvé v sezoně. Má asistenci, ale zaspal u vítězného gólu Rakówa. Mrzí mě to, smutnil

Čenstochová (od našeho zpravodaje) - Sotva Slavia v Čenstochové vyrovnala, dostala se po necelé minutě hned zase do problémů. Dlouhý nákop propadl za obranu a míč uzmul Fran Tudor, vřítil se do pokutového území a prostřelil brankáře sešívaných Aleše Mandouse. Raków se v 61. minutě dostal do vedení. Srdjan Plavšič v téhle situaci vůbec nedokázal reagovat.