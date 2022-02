Vstup do jara? Zklamání! Zažívám ho delší dobu, zoufá si Sáček

Je služebně nejstarším nepřetržitě sloužícím sparťanem v prvním týmu. Problému se špatnými starty do druhé části sezony ovšem ani on neumí přijít na kloub.

Zklamání to samozřejmě je. Výsledek do odvety jsme chtěli uhrát lepší. Víme ale, že za týden je druhý zápas. My si první musíme rozebrat a připravit se na odvetu lépe. Vstup do jara není ideální, ale sezona bude ještě dlouhá. Čeká nás hodně zápasů, které budou rozhodovat. Musíme se na ně připravit.