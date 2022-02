Zklamaný Vrba po Partizanu: Dopředu jsme nebyli vůbec nebezpeční! Co řekl kouč Sparty o letenském trávníku?

Proč se zápas Spartě nepovedl?

Je pravda, že jsme určitě neuhráli výsledek, který jsme chtěli. Vstup do zápasu byl ještě jakžtakž, měli jsme dvě šance, které jsme neproměnili. Potom se zápas změnil v boj, nevytvořili jsme si už nic.

Naopak udeřil Partizan, po dlouhém pasu za obranu. Zazlíváte stoperům, že si autora gólu Meninga nechali pláchnout?

Měli jsme míč pod kontrolou, potom přišla špatná rozehrávka, soupeř toho využil k dlouhé přihrávce dopředu. Měli jsme v tu chvíli rozestavení jako při útočné akci, o balon jsme přišli lehce. Zásadní chyba se tedy stala při zakládání protiútoku. Každopádně, v útočné fázi jsme bohužel nebyli tak aktivní, jak bychom si představovali.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Queensy Menig z Partizanu a Michal Sáček ze Sparty Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V ofenzívě nejste na jaře příliš nebezpeční. Jaký je podle vás důvod?

Na podzim, co se týká ofenzívy, jsme byli rozhodně lepší. Měli jsme víc střel, víc šancí. Teď se do nich nedostáváme. Proč to tak je? Doopravdy nevím. Způsob hry nechceme měnit, chceme být v útočné fázi aktivní. Nedaří se nám ale ani individuálně. Jsem z toho nešťastný, zklamaný.

Co s týmem po dvou mizerných představeních v řadě udělat?

Když se ale podívám zpátky, zvládli jsme pohárový duel na Slavii. Plus jsme dokázali zvrátit nepříznivý vývoj s Plzní, zápas jsme zremizovali. Bohužel se neprosazujeme, jak bychom si představovali. Příležitost dostala spousta hráčů, v ofenzívě se nám ale nedaří.

Na počátku zimní přípravy jste prohlásil, že s kádrem jste spokojený, posily nechcete. Nezměníte názor po nepovedeném vstupu do jara?

Nebudu ho měnit. Nemáme vyhlédnutého nikoho, abychom za každou cenu udělali hráče. Spíš mě mrzí, že jsme měli a pořád máme zraněné. Chyběl nám teď dvakrát po sobě mladý Krejčí, který je pro nás klíčový.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ricardo Gomes z Partizanu a Martin Vitík ze Sparty Praha.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Zamýšlel jste se, proč má Sparta dlouhodobě tolik zraněných?

Nerozumím tomu, nedokážu říct. Zabezpečení v této oblasti je na Spartě na vysoké úrovni. Možná až moc nad zraněními přemýšlíme. Možná je to o hlavách hráčů, aby si řekli sami, jestli je zranění opravdu tak vážné, že by nemohli nastoupit. Nebo aby si řekli, že to jde. Hancko měl potíže, dva dny před zápasem vypadal, že nebude moct nastoupit. Ale kousnul se a hrál.

Dlouho se mluví o špatné kvalitě letenského trávníku. Nejde proti ofenzívnímu stylu, který razíte?