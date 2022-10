Eindhoven - Arsenal 2:0 Arsenal prohrál v Evropské lize s Eindhovenem, Ronaldo pomohl k výhře United

Fotbalisté Arsenalu v 5. kole Evropské ligy podlehli 0:2 Eindhovenu a utrpěli druhou porážku v sezoně. PSV si zajistil postup do play off po zaváhání Bodö/Glimt, které prohrálo 1:2 na hřišti Curychu. Obránce Matěj Chaluš dostal poprvé příležitost v základní sestavě, ani on ale neodvrátil prohru Malmö 0:2 s belgickým Saint-Gilloise.

Foto: Craig Brough, Reuters Cristiano Ronaldo (vlevo) a Alejandro Garnacho se radují po výhře Manchesteru United nad Šeriffem Tiraspol.Foto : Craig Brough, Reuters

Ani Omonia Nikósie s kapitánem Janem Lecjaksem nedosáhla na první body v soutěži, nestačila 0:2 na San Sebastian. Ze skupiny E prošel do vyřazovací fáze Manchester United, který si doma poradil i díky gólu Cristiana Ronalda 3:0 s Šeriffem Tiraspol. Arsenal byl dosud v Evropské lize stoprocentní, Eindhoven ale doma lídrovi Premier League oplatil porážku 0:1 z minulého týdne. Dvěma "slepenými" góly po změně stran rozhodli Veerman a De Jong. Arsenal prohrál po devíti soutěžních duelech, stále má ale v čele skupiny A dvoubodový náskok. Konferenční liga Fotbalisté Sivassporu v Konferenční lize slaví postup, Partizan na něj ještě nedosáhl Chaluš nastoupil od začátku poprvé od 1. července, Malmö se ale nadále trápí a nevyhrálo poosmé za sebou. V Evropské lize je stále bez bodu. Týmu Saint-Gilloise zařídili čtvrtou výhru a prvenství ve skupině D Teuma a Lazare Amani. Na druhé místo se posunul vedoucí tým bundesligy Union Berlín, který udolal 1:0 Bragu. San Sebastian vyhrál i páté utkání v soutěži a v posledním kole se utká doma s Manchesterem United o první místo ve skupině E. V základní sestavě "Rudých ďáblů" se objevil i Ronaldo, který byl pro minulý zápas s Chelsea vyřazen z kádru za to, že v předchozím utkání odmítl jít jako náhradník do hry. Hvězdný Portugalec dal třetí gól v sezoně v závěru utkání a navázal na předchozí zásahy Dalota a Rashforda. Ve skupině G si zajistil účast v jarním play off Ferencváros Budapešť remízou 1:1 s Monakem. Fotbalová Evropská liga - 5. kolo skupin: Skupina A: FC Curych - Bodö/Glimt 2:1 (0:1) Branky: 67. Boranijaševič, 90.+4 Marchesano - 45.+1 Pellegrino. PSV Eindhoven - Arsenal 2:0 (0:0) Branky: 56. Veerman, 63. De Jong. 1. Arsenal 5 4 0 1 7:3 12 2. PSV Eindhoven 5 3 1 1 13:3 10 3. Bodö/Glimt 5 1 1 3 4:8 4 4. FC Curych 5 1 0 4 5:15 3 Skupina B: AEK Larnaka - Dynamo Kyjev 3:3 (1:1) Branky: 26. a 72. Altman, 53. Lopes - 82. a 90.+2 Garmaš, 45.+1 Vanat. Fenerbahce - Rennes 3:3 (1:3) Branky: 42. Valencia, 82. Zajc, 88. Mor - 5. a 30. Gouiri, 16. Terrier. 1. Fenerbahce 5 3 2 0 11:7 11 2. Rennes 5 3 2 0 10:7 11 3. AEK Larnaka 5 1 1 3 6:9 4 4. Dynamo Kyjev 5 0 1 4 5:9 1 Skupina C: Ludogorec Razgrad - Betis Sevilla 0:1 (0:0) Branka: 56. Fekir. HJK Helsinky - AS Řím 1:2 (0:1) Branky: 54. Hetemaj - 41. Abraham, 62. vlastní Hoskonen. 1. Betis Sevilla 5 4 1 0 9:4 13 2. AS Řím 5 2 1 2 8:6 7 3. Ludogorec Razgrad 5 2 1 2 7:6 7 4. Helsinky 5 0 1 4 2:10 1 Skupina D: Union Berlín - Braga 1:0 (0:0) Branka: 68. Knoche z pen. Malmö - Saint-Gilloise 0:2 (0:2) Branky: 10. Teuma, 52. Lazare Amani. 1. Saint-Gilloise 5 4 1 0 11:6 13 2. Union Berlín 5 3 0 2 3:2 9 3. Braga 5 2 1 2 7:6 7 4. Malmö 5 0 0 5 2:9 0 Skupina E: Manchester United - Šeriff Tiraspol 3:0 (1:0) Branky: 44. Dalot, 65. Rashford, 81. Ronaldo. Omonia Nikósie - San Sebastian 0:2 (0:1) Branky: 45.+2 Navarro, 60. Karrikaburu. 1. San Sebastian 5 5 0 0 10:1 15 2. Manchester United 5 4 0 1 9:3 12 3. Šeriff Tiraspol 5 1 0 4 3:10 3 4. Omonia Nikósie 5 0 0 5 3:11 0 Skupina F: Lazio Řím - Midtjylland 2:1 (1:1) Branky: 36. Milinkovič-Savič, 58. Pedro - 8. Isaksen. Štýrský Hradec - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0) Branka: 90.+3 Kiteišvili. 1. Lazio Řím 5 2 2 1 9:10 8 2. Štýrský Hradec 5 2 2 1 4:8 8 3. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 12:9 5 4. Midtjylland 5 1 2 2 10:8 5 Skupina G: Nantes - Karabach 2:1 (1:0) Branky: 17. Blas, 90.+5 Ganago - 56. Ozobič z pen. Freiburg - Olympiakos Pireus 1:1 (0:1) Branky: 90.+3 Kübler - 17. El Arabi. ČK: 90.+7 Ba (Olympiakos). 1. Freiburg 5 4 1 0 12:2 13 2. Karabach 5 2 1 2 8:4 7 3. Nantes 5 2 0 3 4:11 6 4. Olympiakos Pireus 5 0 2 3 2:9 2 Skupina H: Crvena zvezda Bělehrad - Trabzonspor 2:1 (1:1) Branky: 37. Katai, 64. Pešič - 39. Bakasetas. Ferencváros Budapešť - Monako 1:1 (0:1) Branky: 82. Zachariassen - 31. Ben Yedder. 1. Ferencváros Budapešť 5 3 1 1 8:8 10 2. Monako 5 2 1 2 5:7 7 3. Trabzonspor 5 2 0 3 10:9 6 4. Crvena zvezda Bělehrad 5 2 0 3 8:7 6