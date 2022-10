Kvůli mlze stop! Slovácko pokračuje v pátek, na Spartě v neděli hrát nebude

"Je to správné rozhodnutí ve prospěch fotbalu, nemělo cenu dnes hrát. Páteční termín navrhl Kolín a my jsme s tím souhlasili," řekl krátce po verdiktu o odložení České televizi trenér Slovácka Martin Svědík.

Před osmou hodinou se počasí na chvíli umoudřilo, mlha se zvedla, a proto dali sudí pokyn ke hře. V 7. minutě ale hru znovu přerušili, neboť mlha se na stadion vrátila, a odebrali se do útrob stadionu na poradu s delegátem utkání. Po něm zápas pro dnešek definitivně ukončili a stanovili náhradní termín na pátek hodinu po poledni.

"Nemělo smysl čekat dál, jestli se počasí umoudří, nikdo nic pořádně neviděl a zápas by to byl neregulérní," řekl do ČT Sport kapitán Slovácka Michal Kadlec.