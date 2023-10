Bookmakeři i sázkaři se shodují, Slavia má z českého trojlístku největší šanci

Betis Sevilla je ve skupině C Evropské ligy s kurzem 2,1:1 největším favoritem na postup z prvního místa a v zápase na domácím hřišti se tak jeho vítězství (1,75:1) přirozeně očekává. Na úspěch mužstva trenéra Priskeho se sází v kurzu 4,25:1, na remízu v kurzu 3,89:1.

Ještě vyšší pravděpodobnost výhry španělskému klubu dodává 95 % sázkařů s tipem 1 - výhra Betisu. „Ale těžko odhadnout, jak Sparta obstojí proti skutečně velkému soupeři na jeho stadionu. Priske už obstál v mnoha bitvách, ale tohle pro něj a jeho tým může být v případě úspěchu opravdový krok do Evropy,“ soudí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Sparta přijela do Sevilly v dobrém rozpoložení, ale zároveň má za sebou náročný program. Pražský klub se navíc na mezinárodní úrovni přesvědčil, že jeho defenziva má značné mezery. Tým inkasoval pět branek od Záhřebu, tři góly od Kodaně a dva od Arisu. Do sestavy se patrně vrátí Krejčí a Kairinen, nicméně oba jsou platní hlavně dopředu, dozadu mají své rezervy podobně jako třeba halfbeci,“ poznamenává Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Sparta bude ve Španělsku hrozit ze standardek a rychlého přechodu do ofenzivy, kombinačně ale svého soupeře nepřehraje. Družina kouče Priskeho je schopná v Seville skórovat, nicméně na bodový zisk to patrně nebude stačit. Domácí celek zvítězí, v utkání by mohly padnou alespoň tři branky, gólově se prosadí Diao,“ doporučuje Kovařík.