Mise Kazachstán. Beránek o třicetistupňových mrazech, trénování prezidentova vnuka i soupeři Plzně

„V Kazachstánu jsem byl naposledy, když tam hrála před šesti lety Slavia. Ono je to přece jen kus cesty, nikoli na otočku autem,“ směje se 66letý šéftrenérem úseku reprezentací na FAČR.

Ozvali se vám kazašští kamarádi, když Astanu vylosovali do skupiny k Plzni?

Jsem s nimi v kontaktu bez ohledu na los. Znám se dobře přímo s trenérem Astany Babajanem, který byl mým asistentem u kazašské reprezentace. Jsem ve spojení s trenérem brankářů. Volám si ale občas i s dalšími lidmi, se kterými jsem tehdy spolupracoval. Až přijedou do Plzně, vypravím se za nimi.

Není jednoduché dostat do Astany zahraniční hráče?

Práce v národním týmu je specifická, hráče máte k dispozici jen pár dnů při srazech. Při působení v Astaně to bylo jiné. Snažil jsem se kluky přesvědčit, že pokud se chtějí zlepšovat, musejí trénovat víc a kvalitněji. Jenže…

V kazašských klubech není velký počet hráčů, takže pokud ztratí klub o některé zájem, vezme je okamžitě druhý. Tím, jak jsou dobře placení, nemají v podstatě ani ambici odejít do zahraničí, do lepší soutěže. Protože na úroveň, kterou mají, by je nikde jinde tak dobře nezaplatili.