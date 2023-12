Budu fandit Arisu, říká otevřeně bývalý slávista!

ANALÝZA: Havlík zakončuje nejčastěji, Juliš boduje úspěšností střelby, Haraslín také asistuje

Záložník králem střelců? Ve fotbalové Fortuna lize se to klidně může stát. Nejde přitom jen o razantní nástup Marka Havlíka, který se čtyřmi trefami do sítě Bohemians prodral do čela tabulky střelců. Vedle lídra Slovácka útočníkům výrazně konkurují také sparťan Lukáš Haraslín či plzeňský Pavel Šulc. „Na pořadí střelců se nedívám, pro mě je hlavní, že moje branky pomáhají týmu. Ale přiznávám, že to zní dobře,“ culí se Havlík.