Krejčího bídná venkovní bilance Sparty v Evropě neděsí. Chceme výhru a postup, říká

Limassol (od našeho zpravodaje) - „Nechci, aby to vyznělo špatně, ale šlo o jeden z mnoha zápasů. Pracuju stejně, ať se daří, nebo nedaří. Jsem určitě rád, že máme teď osud ve svých rukách. Z minulé sezony máme zkušenost, že musíme bojovat do poslední chvíle. Tohle je stejná situace. Jsme tak nastavení, uvědomujeme si důležitost zápasu,“ prohlásil Krejčí ve středu na tiskové knferenci v Limassolu, kde na otázky kyperských novinářů odpovídal plynulou angličtinou. „Nechceš to vzít za mě?,“ pravil směrem k letenskému kapitánovi v žertu ředitel komunikace Sparty Ondřej Kasík, který průběh tiskovky překládal do angličtiny pro místní média.

Jenže venku Sparta v Evropě vyhrála naposledy před třemi lety. „Neberu na tohle velkou váhu. Co se týká výsledků, nejde o nic chvályhodného, ale co se týká předvedené hry, je to o něčem jiném. Naposledy jsme odehráli slušný zápas v Seville proti Betisu. Zatím je to tak, že se nám daří výsledkově víc doma. Do utkání s Arisem ale jdeme s jasným cílem vyhrát“ uvedl Krejčí.